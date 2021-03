VN: “De coronapandemie heeft het leven van miljoenen vrouwen verwoest”

De internationale bijeenkomst, die normaliter in 2020 moest plaatsvinden, zal zich drie dagen lang zowel fysiek als virtueel in Mexico-stad afspelen. Eind juni wordt het Generation Equality Forum in Parijs verdergezet. Doel is de balans op te maken van het ‘Actieplatform van Peking’, dat is voortgekomen uit de Wereldvrouwenconventie die in 1995 werd gehouden.