VN-chef roept Rusland op Oekraïense graanexport vrij te geven

Rusland moet de veilige export toestaan van graan dat in de Oekraïense havens ligt opgeslagen, zei Guterres tijdens een bijeenkomst van ministers in New York georganiseerd door de Verenigde Staten. Tegelijkertijd moeten "Russische levensmiddelen en meststoffen volledige en onbeperkte toegang hebben tot de wereldmarkten", aldus de VN-chef.

Guterres onderhandelt al enkele weken over beide kwesties met Rusland, Oekraïne, de VS, de Europese Unie en Turkije, dat kan helpen bij het opruimen van mijnen in de buurt van Oekraïense havens. “Ik ben hoopvol maar er is nog een weg te gaan. De complexe veiligheids-, economische en financiële implicaties vergen goede wil van alle partijen", zei hij.

Meer details gaf hij niet om de kansen op een overeenkomst niet te hypothekeren. “Er bestaat geen doeltreffende oplossing voor de voedselcrisis zonder dat de voedselproductie van Oekraïne en de door Rusland en Wit-Rusland geproduceerde voedingsmiddelen en meststoffen ondanks de oorlog opnieuw op de wereldmarkten worden gebracht", beklemtoonde hij.

Guterres waarschuwde voor "het schrikbeeld van wereldwijde voedseltekorten in de komende maanden" en benadrukte dat "als we mensen niet voeden, we conflicten voeden". Hij zei dat de oorlog in Oekraïne de factoren die bijdragen tot de wereldwijde voedselcrisis heeft versterkt en versneld: de klimaatverandering, de Covid-19-pandemie en de groeiende ongelijkheid tussen rijke en arme landen.

De crisis "dreigt tientallen miljoenen mensen in een situatie van voedselonzekerheid, ondervoeding en verhongering te duwen" en "zou jaren kunnen duren", waarschuwde hij. "In slechts twee jaar tijd is het aantal mensen dat lijdt onder ernstige voedselonzekerheid verdubbeld van 135 miljoen vóór de pandemie tot 276 miljoen nu."