VN-chef Guterres betreurt gebrek aan wereldwijd bestuur in crises

Guterres sprak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan het begin van zijn tweede ambtstermijn van vijf jaar als secretaris-generaal van de volkerenorganisatie. "Alle uitdagingen waar we voor staan zijn in wezen (het gevolg van) falen van wereldwijd bestuur. Van de gezondheidstoestand in de wereld tot de digitale technologie, overal zien we dat de multilaterale verbanden verouderd zijn en niet langer functioneren." Het hele financiële systeem in de wereld is volgens hem "moreel failliet en bevoorrecht de rijken en bestraft de armen". Er moet volgens hem een grondige verandering komen, zodat ook de ontwikkelingslanden kunnen worden gesteund om in hun behoeften te voorzien.