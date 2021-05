VN buigen zich over Oeigoeren, tot frustratie van China

OVERZICHT. Spaanse autonome gemeen­schap­pen beslissen voortaan zelf welke coronamaat­re­ge­len van toepassing zijn: welke regels gelden op jouw vakantiebe­stem­ming?

11 mei Na zowat zes maanden is de alarmfase in Spanje opgeheven. Daarbij bepalen alle autonome gemeenschappen vanaf nu zelf welke coronamaatregelen er van toepassing zijn. Een overzicht van de verschillende regels die gelden in de regio’s.