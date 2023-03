VN beschuldigen Oekraïners en Russen van 'standrechtelijke executies' van krijgsgevangenen

Zowel Oekraïne als Rusland beschuldigen elkaar van de slechte behandeling van oorlogsgevangenen. De Wagner-groep is actief op de frontlinie rond de stad Bachmoet, momenteel het epicentrum van de gevoerde strijd in het westen van het land.

Video’s

Begin maart lekte een video uit waarin te zien is hoe een Oekraïense krijgsgevangene werd geëxecuteerd door Russen. De video zorgde voor een schokgolf in Oekraïne. In november 2022 was het Kremlin verontwaardigd over twee video's waarop de vermeende executie te zien was van een dozijn Russische soldaten die zich net hadden overgegeven aan Oekraïense troepen.