VN-baas Guterres gaat wél naar opening Winterspelen in Peking

“De secretaris-generaal heeft van een uitnodiging ontvangen om de opening van de Winterspelen in Peking bij te wonen en heeft die aanvaard”, zei Stephane Dujarric tijdens een dagelijkse persbriefing. De Verenigde Staten, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben een “diplomatieke boycot” afgekondigd en beschuldigen Peking van schendingen van de mensenrechten. Zo wil de VS een duidelijke boodschap geven over de situatie in China die niet zomaar wordt geaccepteerd. Ze beschuldigen China van een genocide op Oeigoerse moslims in de Chinese provincie Xinjiang. Dat viel niet in goede aarde bij de Chinese autoriteiten.