VN-baas: "Coronapandemie nog niet voorbij"

OVERZICHT. Luchtaan­val­len en verslech­ter­de situatie kerncentra­le Tsjernobyl: dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

Bij nieuwe luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn vannacht meerdere mensen omgekomen of gewond geraakt. De Verenigde Staten hebben een door Polen voorgestelde straaljagerruil voor Oekraïne echter afgewezen. Ondertussen verslechtert de situatie bij de kerncentrale van Tsjernobyl, die enkele dagen geleden in Russische handen viel. Na extra economische sancties van de VS waarschuwt kredietbeoordelaar Fitch voor wanbetaling door Rusland op haar staatsschuld.

7:20