VN: afgelopen dagen meer dan 120 doden en gewonden in Afghanistan

Taliban waarschu­wen VS voor vergel­dings­ac­ties, na moord op al-Zawahiri

Na de moord op Ayman al-Zawahiri, de 71-jarige leider van terreurbeweging Al Qaida, tijdens een aanval van de Verenigde Staten in Afghanistan, hebben de regerende taliban de VS opnieuw gewaarschuwd voor vergeldingsacties. De VS hebben door de aanval hun vredesakkoord met de taliban verbroken, klinkt het in een verklaring die donderdag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is vrijgegeven. Bij een volgende gelijkaardige actie zal de Amerikaanse regering de verantwoordelijkheid voor de gevolgen dragen, luidt de boodschap.

4 augustus