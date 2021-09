VN: “93 procent van Afghaanse gezinnen heeft onvoldoende te eten”

Vrouw gaat 'gewoon zwemmen' en wordt 10 km voor kust Schevenin­gen door alerte Knokse zeiler opgemerkt

9 september Een vrouw die woensdag 10 kilometer van de kust voor Scheveningen (Den Haag) uit zee werd gered, was “gewoon gaan zwemmen”, aldus de Nederlandse Kustwacht. Ze was niet van plan om zo ver van de kust terecht te komen. Het was zeiler Jean Luc Ralet uit Knokke die haar opmerkte.