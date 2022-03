VN: 90 procent van Oekraïners dreigt in armoede terecht te komen door oorlog

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



In het geval van een langdurig conflict kan achttien jaar van socio-economische verworvenheden verloren gaan, aldus het agentschap bij de publicatie van zijn voorlopige voorspellingen over de impact van de oorlog. "Elke dag dat er geen vrede is, wordt de vrije val in de armoede voor Oekraïne versneld", aldus UNDP. De oorlog kan "diepe sociale en economische littekens achterlaten voor de komende generaties".