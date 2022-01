Vluchten op luchthaven Istanboel stilgelegd wegens hevige sneeuwval

Lichaam van Franse avonturier die oceaan in roeiboot wilde oversteken nog niet teruggevon­den

Het lichaam van de Franse avonturier Jean-Jacques Savin (75), die de Atlantische Oceaan in een roeiboot wilde oversteken, is dan toch nog niet teruggevonden. Dat heeft de Portugese marine zondag gezegd. Eerder had de entourage van de man gemeld dat Savin voor de kust van de Azoren dood werd aangetroffen in zijn boot.

23 januari