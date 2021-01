Vluchtelingen op Lesbos mogen door avondklok één keer per week 3 uur naar buiten: “Het is hier net een gevangenis”

Antwerpse fotografe Tessa Kraan getuigt één maand na de verwoesten­de brand in vluchtelin­gen­kamp Moria op Lesbos: “De toestand is nog erger dan voor de brand. Dit is geen onkunde, maar onwil”

7 oktober De situatie in het vluchtelingenkamp op Lesbos is zowaar nog erger dan voor de alles verwoestende brand nu een maand geleden. Dat zegt de Antwerpse - met Nederlandse roots - fotografe Tessa Kraan die er actief is voor verschillende NGO’s. Na de brand was er hoop bij de 9.000 vluchtelingen op een beter onderkomen. Er heerste zelfs strijdvaardigheid dat teruggaan naar een dergelijk kamp geen optie was. Ongeveer tien dagen hield die strijdvaardigheid stand tot die vakkundig de kop werd ingedrukt door de overheid die de mensen geen voedsel en water gaf. Gekweld door honger en dorst en tien dagen leven op straat, aanvaardden de vluchtelingen hun lot van een nieuw kamp. Eentje zonder douches, elektriciteit en maar één maaltijd per dag. “Je kan niet meer spreken van onkunde, dit is onwil.”