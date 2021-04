“Vluchtelingen kunnen in 2022 terugkeren naar Nagorno-Karabach”

Rapport kritisch voor politieaan­pak bij bestorming Capitool

8:20 De politie van het Capitool (USCP) in Washington had voor de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari meer informatie dan ze eerder toegaf. Toch kreeg ze de opdracht om niet alle middelen in te zetten om de protesten de kop in te drukken. Dat staat in een rapport waarover de Amerikaanse media berichten.