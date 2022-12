Vluchteling aan buitengrens van Europese Unie neergeschoten

Man op trolleybus­ka­bels in Nederland weerstaat waterspuit, taser en rubberko­gels: pas na 3 uur is hij overmees­terd

De Nederlandse hulpdiensten zijn vanavond urenlang in de weer geweest op het Stationsplein in Arnhem. Daar was een man in een mast geklommen waar elektriciteitskabels van trolleybussen aan hangen. De man balanceerde wat later op de kabels zelf, die hoog boven het plein hangen. Hij bleef halsstarrig heen en weer op de leidingen lopen en was niet van plan naar beneden te komen. De situatie duurde uiteindelijk meer dan 3 uur. Waarom de man zijn actie begon, is onduidelijk.

