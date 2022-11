Vlucht MH17 neergehaald door Buk-raket vanaf landbouwveld, zegt rechtbankvoorzitter

Aan het begin is meteen gemeld dat de rechtbank bewezen acht dat MH17 is neergehaald met een Buk-raket die is afgeschoten vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne. Dit om alvast wat “spanning” weg te nemen, zo werd uitgelegd. Het landbouwveld zou in 2014 onder controle hebben gestaan van pro-Russische separatisten. De rechtbank zal bijna twee uur gaan doen over de uitspraak. De vermeende rol van de verdachten zal later in de middag aan bod gaan komen.