Vlucht loopt dag vertraging op doordat jongeren mondmasker weigeren te dragen

waregem Eerste groep keert besmet terug van jongerenva­kan­tie in Lloret de Mar: “We doen er alles aan om het scenario van vorig jaar te vermijden”

6 juli Zeven jongeren uit het Waregemse raakten met corona besmet tijdens een vakantie in het Spaanse Lloret del Mar. Ze waren daar met jongerenreisorganisatie Summer Bash. De geschiedenis herhaalt zich, want vorig jaar bleken er in september 47 jongeren besmet na een feestvakantie in Portugal met Summer Bash. De uitbraak had onder meer in West-Vlaanderen een aanzienlijk effect op de algemene besmettingscijfers. “We doen er alles aan om het dit jaar niet zover te laten komen”, zegt Summer Bash-woordvoerder Jordy S’Jongers.