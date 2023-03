Vliegverkeer in Frankrijk zeker tot en met woensdag verstoord door aanhoudende pensioenprotesten

Ontsnapte zebra gaat 3 uur lang op ontdekking in Zuid-Koreaanse hoofdstad

Een jonge zebra is gisteren vermoedelijk uit een dierentuin in Seoel, Zuid-Korea, ontsnapt en was drie uur lang op pad in de hoofdstad. Hulpverleners konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar een dierentuin.