Vliegtuigje neergestort in Zwitserland: drie doden

Grootvader gelooft dat vier vermiste kleinkinde­ren in Colombi­aans regenwoud nog leven: “Ze kennen de jungle goed”

De grootvader van de vier kinderen die al 20 dagen vermist zijn in een Colombiaans regenwoud is ervan overtuigd dat ze nog in leven zijn. De man roept op om de zoekactie te blijven voortzetten. Hij gelooft dat zijn kleindochter (13) haar broertjes van 9 en 4 jaar en haar zusje van 11 maanden in veiligheid heeft kunnen brengen. “Ze is intelligent en sterk”, aldus de grootvader, die benadrukt dat de kinderen veel over de jungle weten.