Vliegtuigje met twee inzittenden raakt verstrikt in hoogspanningskabels

Een klein vliegtuigje met twee mensen aan boord is zondagavond in de Amerikaanse staat Maryland gecrasht in hoogspanningsleidingen. In de wijde omgeving is de stroom uitgevallen. De twee inzittenden zitten nog in het bungelende toestel, maar zijn ongedeerd.