Vliegtuigje geland, piloot die ermee dreigde in supermarkt te crashen opgepakt door politie

Debat over aardbevin­gen wordt opgeschud door... aardbeving

Liechtenstein is opgeschrikt door een lichte aardbeving. Onder meer het parlement werd heel even door elkaar geschud. Op zich niet zo speciaal, maar wel als je weet dat de aarde begon te beven... tijdens een debat over aardbevingsverzekeringen. Het was even schrikken, maar gelukkig raakte niemand gewond.

2 september