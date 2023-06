Vliegtuigje crasht na achtervolging door F-16’s in Amerikaanse staat Virginia

UpdateEen zakenvliegtuigje dat zondag is neergestort in bergachtig gebied in de Amerikaanse staat Virginia, werd achtervolgd door twee militaire gevechtsvliegtuigen. Over het lot van de vier inzittenden is nog niets bekend, meldt de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’.

Zondagmiddag had het vliegtuig, dat op de automatische piloot zou hebben gevlogen, het luchtruim rondom Washington D.C. geschonden. De Federal Aviation Administration (FAA) zegt dat het toestel vertrok vanuit Elizabethtown, in de staat Tennessee, en op weg was naar Long Island’s MacArthur Airport. Om onverklaarbare reden keerde het vliegtuig echter om boven Long Island in New York en vloog in een rechte weg naar Washington D.C.

Als reactie hierop zetten de Amerikaanse autoriteiten twee gevechtsvliegtuigen in om het toestel te achtervolgen. De F-16's doorbraken daarbij de geluidsbarrière, waardoor een harde knal te horen was in de hoofdstad en omliggende staten. Aan het Franse persbureau ‘AFP’ meldde een bron bij het Amerikaanse ministerie van Defensie dat de piloot van het vliegtuig niet reageerde op herhaalde oproepen om zich te melden. Het toestel stortte rond half vier 's middags (half tien 's avonds in België) neer boven bergachtig terrein nabij Montebello, Virginia.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten werd de crash echter niet veroorzaakt door de gevechtsvliegtuigen. Over het lot en de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend. Reddingsploegen zijn onderweg naar de plek van het wrak, maar hebben het toestel nog niet gevonden.

Biden niet in gevaar

Het Capitool, de zetel van de nationale volksvertegenwoordiging in Washington, werd op ‘verhoogd alarm’ geplaatst toen het kleine toestel zondagmiddag in de buurt van het gebied vloog, aldus een verklaring van de lokale politie waarover CNN nog bericht.

De geheime dienst - belast met de beveiliging van president Joe Biden - zegt het beveiligingsniveau niet aangepast te hebben. Biden was tijdens het incident aan het golfen op de nabijgelegen Andrews luchtmachtbasis in de staat Maryland. Het incident “had geen invloed op de geheime dienst”, zei woordvoerder Anthony Guglielmi in een verklaring op zondag. Volgens een functionaris van het Witte Huis is de president daarentegen wel ingelicht over het incident.