Vliegtuigen Lufthansa mogen opnieuw landen op luchthaven Frankfurt na IT-storing

'Geëxecu­teerde' Russische Wag­ner-huur­ling duikt ongedeerd op in nieuwe video

Dmitry Yakushchenko, de Russische man die begin deze week op video te zien is terwijl hij door een voorhamer geëxecuteerd werd door de Wagner-groep is vandaag ongedeerd opgedoken naast de hoofd van de groep in een nieuwe video. Dat schrijft nieuwsagentschap Reuters. De beelden werden geplaatst op het Telegram-kanaal van Russische oorlogscorrespondent Alexander Kots.