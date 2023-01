Vliegtuig vertrekt in Dubai met bestemming Auckland en landt 13 uur later... weer in Dubai

Vlucht EK448 vertrok vrijdag naar Dubai om 10.30 uur lokale tijd richting Auckland in Nieuw-Zeeland. Maar bijna halfweg de rit van zo’n 14.200 kilometer besloot de piloot boven de oceaan terug te keren. Het vliegtuig hing toen al zeven uur in de lucht, maar mocht niet landen in Auckland wegens het bar slechte weer daar. Een goede zes uur later zette de Airbus A380 weer voet aan de grond in... Dubai, de luchthaven waar het toestel vertrokken was.