Vliegtuig verliest motoronderdelen in Maastricht en maakt noodlanding in Luik: brokstukken vallen op auto’s, vrouw en kind lichtgewond

UPDATEEen vliegtuig dat zaterdagmiddag is vertrokken vanaf de Nederlandse luchthaven Maastricht Aachen Airport, is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie in een van de motoren. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Het vliegtuig is uitgeweken naar Luik om een voorzorgslanding te maken.

Inwoners van Meerssen hoorden twee knallen, gevolgd door steekvlammen uit de linkermotor, gevolgd door gekletter van vallend metaal. “Een regen van brokstukken”, zei een bewoner. Iedereen rende naar beschutte plekken om zich tegen de omlaag keilende metalen brokstukken te beschermen. De stukken die omlaag kwamen en op de grond, auto’s, mensen en daken vielen waren gloeiend heet. Een vrouw en een kind raakten erdoor licht gewond.

“Op een dag als vandaag waren er heel veel mensen buiten met dit mooie weer. Ze hebben dit heel intens beleefd”, vertelt burgemeester Mirjam Clermont. “De schrik zit er goed in!”

Bestemming New York

Volgens een woordvoerster van de luchthaven bij Maastricht gaat het om een viermotorig Boeing 747 400 vrachtvliegtuig met bestemming de luchthaven JFK in New York. Het toestel was rond 16.10 uur vertrokken. Volgens de woordvoerster liep het vliegtuig zelf geen gevaar. “Het kan prima op één motor door vliegen”, zei ze.

De Belgische luchtverkeersleiding, skeyes, heeft het vliegtuig begeleid, zo liet een woordvoerder weten aan het Nederlandse persbureau ANP. Het gaat volgens de woordvoerder om een toestel van de Britse maatschappij Longtail Aviation. Op Flightradar is te zien dat het vrachtvliegtuig na enkele rondjes om 17.11 uur is kunnen landen op de luchthaven van Luik.

Aan boord van het toestel bevindt zich algemene vracht, aldus de luchtvaartmaatschappij. Die blijft aan boord zolang het onderzoek in Luik duurt. De woordvoerder zegt dat het viermotorige vliegtuig met de drie overgebleven motoren op een normale manier is geland in Luik en dat het goed gaat met de bemanning. “Ze hebben precies gedaan wat de veiligheidsvoorschriften voorschrijven en de juiste procedures gevolgd.”

Vliegtuigmaatschappij Longtail Aviation stuurt nu een vervangende vliegtuigmotor naar Luik om de kapotte motor te vervangen. Zodra het vliegtuig wordt vrijgegeven door de Nederlandse autoriteiten, kan het vrachtvliegtuig de reis naar New York zo snel mogelijk hervatten, volgens de zegsman van de maatschappij. Mogelijk hebben de motorbladen tijdens de start iets aangezogen, oppert de woordvoerder. “Wat de oorzaak is geweest is nu speculeren. Het kan ook een andere oorzaak hebben zoals een aanvaring met een vogel. Het is aan de autoriteiten om dat te onderzoeken. We verlenen daarbij onze volledige medewerking.”

Over de schade in Meerssen zegt de woordvoerder van Longtail Aviation dat ze beelden hebben gezien van metaalonderdelen die daar op straat belandden. Daarover staat de vliegmaatschappij in nauw contact met haar verzekeraar. Hij benadrukt dat zowel het vliegtuig als de motor goed is onderhouden.

Politie-onderzoek

Het Team Luchtvaarttoezicht bekijkt of er sprake is van verwijtbare schuld bij het incident met het vliegtuig, meldt de Nederlandse politie. Dit politieonderzoek staat los van de verkenning van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Een verkennend onderzoek door de OVV houdt in dat onderzoekers de feiten verzamelen om te bepalen of er een uitgebreid onderzoek nodig is. Daarvoor gaat de OVV gesprekken aan met de plaatselijke autoriteiten, de hulpdiensten en de luchthaven.

Een woordvoerder van Longtail Aviation zegt dat de luchtvaartmaatschappij haar volledige medewerking verleent aan de onderzoeken. De oorzaak van het uitvallen van de motor is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. Mogelijk hebben de motorbladen tijdens de start iets aangezogen, oppert hij.

De politie in Limburg roept inwoners van Meerssen op gevonden brokstukken te laten liggen en de politie te waarschuwen over de vondst.

