Vliegtuig van Schiphol naar Canada keert om wegens agressieve passagier: man aangehouden

Twee Britse ex-ministers in de val gelokt met onderhande­lin­gen over consultan­cy-opdrachten

Twee Britse volksvertegenwoordigers en voormalige ministers zijn in de val gelokt door militanten van de organisatie Led By Donkeys. Matt Hancock en Kwasi Kwarteng, allebei Conservatieven, zijn gefilmd terwijl ze aan het onderhandelen waren over lucratieve consultancy-opdrachten voor een obscuur Zuid-Koreaans bedrijf.