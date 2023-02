Vliegtuig TUI na vertrek weer terug naar Schiphol, nadat staart van toestel grond raakt bij opstijgen

“Poetin zal uiteinde­lijk door zijn ‘inner circle’ worden gedood”, zegt Zelensky in nieuwe documentai­re. Hoe moeten we die uitspraak interprete­ren? Roger Housen analyseert

Van een explosieve quote gesproken: de Oekraïense president Volodomyr Zelensky zegt in een nieuwe documentaire dat zijn Russische evenknie Vladimir Poetin uiteindelijk door een lid van zijn ‘inner circle’ zal worden vermoord. Hoe moeten we die uitspraak interpreteren? We vragen het aan, wie anders, oud-kolonel Roger Housen. Bekijk de volledige documentaire onderaan dit artikel.