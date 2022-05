Vliegtuig met 22 mensen aan boord neergestort in Nepal

Gondel van attractie in Sprookjes­bos Valkenburg breekt af: “Ik hoorde een klap en hoop gegil”

In het Nederlandse Valkenburg is een karretje van een attractie in het Sprookjesbos afgebroken en gevallen. Er zat een gezin in van twee volwassenen en twee kinderen. De twee volwassenen en een van de kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, maar hun toestand wordt omschreven als stabiel. Een woordvoerder noemde het waarschijnlijk dat het andere kind is meegegaan naar het ziekenhuis.

28 mei