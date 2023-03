Vliegtuig met 180 passagiers krijgt klapband tijdens landing op luchthaven Eindhoven

Russische minister van Defensie bezoekt frontlijn in Oekraïne: “Goed bezig, maar we hebben nog werk voor de boeg”

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe is naar de frontlijn in het oosten van Oekraïne afgereisd. Hij inspecteerde de troepen, luisterde naar een situatierapport in een commandopunt in het Donbas-gebied en prees de soldaten, zo maakte het Russische ministerie van Defensie zaterdag bekend via Telegram.