Vliegtuig met 132 inzittenden gecrasht in China, beelden lijken aan te geven dat toestel loodrecht naar beneden stortte

In de buurt van de Chinese stad Wuzhou in het zuidwesten van China is een vliegtuig met 132 inzittenden neergestort. Het gaat om een Boeing 737 van de maatschappij China Eastern. Die bevestigt dat er doden zijn gevallen bij de crash. Reddingswerkers vonden geen aanwijzingen dat er nog overlevenden waren. Op nog onbevestigde beelden van een bewakingscamera is te zien hoe het toestel loodrecht naar beneden stortte.

“Het bedrijf brengt een triest eerbetoon aan de passagiers en bemanningsleden die bij het ongeluk zijn omgekomen”, staat er in een mededeling van China Eastern Airlines. Het is de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij spreekt over doden na het ongeval. Ze kon echter geen balans geven.

Het ongeluk gebeurde in een afgelegen, heuvelachtig gebied in de buurt van de stad Wuzhou in de regio Guangxi. Het vliegtuig, met vluchtnummer MU5735, was kort na 13 uur lokale tijd opgestegen in Kunming in de provincie Yunnan en was op weg naar Guangzhou in de provincie Guangdong, zo’n 1.300 kilometer verderop. Om 14.19 uur lokale tijd (7.19 uur Belgische tijd) dook het vliegtuig plots op een hoogte van 8.800 meter omlaag. Twee minuten later ging het contact verloren.

Uit gegevens van FlightRadar24 blijkt dat het zes jaar oude vliegtuig een duikvlucht maakte. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar er wordt volop gespeculeerd. “Zelfs als beide motoren van de Boeing 737 tegelijkertijd waren uitgevallen, zou het onmogelijk zijn om met zo’n snelheid neer te storten omdat het vliegtuig nog een eind zou kunnen zweven”, verklaarde een deskundige op de staatsmedia.

In video’s die buurtbewoners maakten en op sociale media circuleren, is een dikke rookwolk te zien. De brokstukken liggen wijdverspreid uit elkaar. Bepaalde beelden tonen ook hoe het vliegtuig bijna ondersteboven neerstortte, maar die beelden zijn nog niet geverifieerd. Buurtbewoners melden dat er overal puin ligt en kleren in de bomen hangen.

Na de crash ontstond een bosbrand over een gebied van vier hectare, maar die werd later geblust. De website van de luchtvaartmaatschappij kleurde zwart-wit, als teken van respect voor de slachtoffers. Er is een speciaal telefoonnummer geopend voor familieleden van de inzittenden. China Eastern Airlines houdt voorlopig alle Boeing 737's in haar vloot aan de grond.

Volledig scherm Op dit beeld van de Chinese staatstelevisie zijn de reddingswerkers te zien. © AP

De Chinese president Xi Jinping liet in een eerste reactie weten “geschokt” te zijn. Hij wil alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

De autoriteiten in Peking bevestigen dat er 132 mensen aan boord zaten, onder wie 9 bemanningsleden.

Het laatste zware vliegtuigongeval in China gebeurde in augustus 2010 in Yichun in de provincie Heilongjiang. Bij een noodlanding van een vliegtuig van Henan Airlines kwamen 44 inzittenden om het leven, 52 anderen overleefden het incident.

