Vliegtuig, helikopter of drone neergestort op kleuterschool nabij Kiev

16-jarige jongen doodgesto­ken voor middelbare school in Frankrijk, klasgenoot opgepakt

In de Franse gemeente Thiais, in de noordelijke provincie Val-de-Marne, is een minderjarige jongen doodgestoken voor een schoolgebouw, vermoedelijk door een klasgenoot. Dat melden verschillende Franse media. Bij de steekpartij raakte nog een andere jongen gewond. Een 16-jarige verdachte is opgepakt. Later op de dag werden nog twee andere tieners, 15 en 16 jaar oud, opgepakt.

16 januari