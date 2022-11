Vliegtuig gecrasht in Victoriameer in Tanzania: minstens 26 inzittenden gered

Vijftien doden bij brand in Russische nachtclub: “Dronken man stak noodvuur­pijl af”

Bij een brand in de populaire club Poligon in de Russische stad Kostroma - op ongeveer 300 kilometer van Moskou - zijn vrijdagnacht minstens dertien mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale hulpdiensten. Er was even sprake van vijftien doden, maar dat cijfer werd later weer naar beneden bijgesteld.

5 november