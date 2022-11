Vliegtuig gecrasht in Victoriameer in Tanzania: minstens 19 doden, zeker 26 inzittenden gered

Fietser in de Hoge Veluwe filmt hoe hij achter­volgd wordt door wolf

In het Nationaal Park De Hoge Veluwe in Nederland is een fietser even achtervolgd door een wolf. Op sociale media circuleren beelden die de man zelf heeft gemaakt. Volgens experten is het dier gewend geraakt aan mensen, waardoor hij voor problemen zou kunnen zorgen. De provincie Gelderland heeft daarom toestemming gegeven om - als afschrikeffect - met paintballgeweren op de wolf te schieten.

