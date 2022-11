Vliegtuig gecrasht in Victoriameer in Tanzania: 15 inzittenden gered

Salah Abdeslam trouwde afgelopen zomer in de gevangenis

Salah Abdeslam is afgelopen zomer getrouwd in de gevangenis van Fleury-Mérogis (in Frankrijk). Dat meldt de Franse radiozender ‘RTL France’. Het ging niet om een burgerlijk huwelijk, maar om een religieus huwelijk. Het werd per telefoon voltrokken in de cel.

3 november