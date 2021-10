Vliegtuig breekt landing op Duitse luchthaven af nadat auto door omheining breekt

De auto bleef op een zijbaan van de landingsbaan doorrijden totdat het voertuig door veiligheidsmedewerkers kon worden gestopt. Het vliegverkeer lag stil totdat de situatie was opgelost. Naast de medische oorzaak werd er ook alcohol aangetroffen in het bloed van de bestuurder. Hij is behandeld en wordt strafrechtelijk vervolgd. Wat de medische oorzaak is, is niet bekendgemaakt.

Volgens de Duitse televisiezender WDR ging het om een toestel van Ryanair, afkomstig uit Rome. Aan boord was een verslaggever van de omroep. "We vlogen naar Weeze en plotseling versnelde de piloot weer. Hij trok het toestel omhoog en de wielen werden ingetrokken. Het was eng en geen goede ervaring." Na een tussenstop in Münster kon het vliegtuig later op de avond alsnog landen in Weeze, aldus de politie.