Vliegmaatschappij Qantas lanceert “mystery flights”

Gewurgde Nederland­se vrouw lag wekenlang onder berg rommel in de zetel, politie vond haar lichaam pas na derde bezoek aan huis

2 maart De Nederlandse politie is meerdere keren binnen geweest in een huis in Den Haag waar uiteindelijk een wekenlang vermiste vrouw is gevonden. Pas bij het derde politiebezoek werd het lichaam van de 35-jarige Gita op de zetel gevonden, verborgen onder een stapel spullen. Dat is maandag bekend geraakt tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank over de vreemde zaak.