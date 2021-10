Vliegende taxi nemen? Uber en Boeing slaan handen in elkaar en willen binnen de 3 jaar vliegend stadsvervoer

EVTOL, dat is de naam van de taxi’s die Uber en Boeing binnen de drie jaar in het luchtruim willen zien. Het laatste rapport over het vliegend stadsvervoer voorspelt dat er in 2040 minstens 430.000 van dit soort taxi’s in gebruik zullen zijn. Hiervoor zijn dus ook minivliegvelden nodig, genaamd ‘skyports’. Deze ‘Skyports’ zijn plekken waar de taxi’s zowel kunnen opstijgen als landen en moeten dus op verschillende plekken in steden geïnstalleerd worden.