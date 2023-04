“Vliegend ziekenhuis” brengt gewonde Oekraïense soldaten naar luchthavens in heel Europa

Normaal staan de vliegtuigen van Scandinavian Airlines (SAS) klaar om vakantiegangers en zakenreizigers naar hun bestemming te brengen. Afgelopen jaar heeft de bemanning van de vlucht SK718, die de Noorse hoofdstad Oslo verbindt met Rzeszow in Polen andere passagiers aan boord: gewonde soldaten en ernstig zieke patiënten uit Oekraïne. De luchtvaartmaatschappij bouwde het vliegtuig om in een “klein vliegend ziekenhuis”.

De Poolse stad Rzeszow bevindt zich op 70 kilometer van de Oekraïense grens en is een strategisch knooppunt voor de handel tussen Oekraïne en de rest van de wereld. Het aangepast vliegtuig is een samenwerking met de Europese Unie waardoor de passagiers worden opgepikt in de Poolse stad en vervolgens naar ziekenhuizen in heel Europa gestuurd.



De Boeing 737 die de missie uitvoert, is omgebouwd tot een vliegende ambulance. Het vliegtuig is uitgerust met beademingsapparatuur, bloedtransfusieapparatuur en antibiotica.



Quote We hebben deze regeling ingesteld op verzoek van Oekraïne... om de druk op de Oekraïense ziekenhui­zen te verlichten Juan Escalante, EU-coördinatiecentrum voor noodmaatregelen

Ziekenhuisbedden in plaats van stoelen

In het vliegtuig zijn twee derde van de stoelen vervangen door ziekenhuisbedden. Aan boord zijn er artsen en verpleegkundigen van de Noorse strijdkrachten. De situatie van de passagiers wordt tijdens de vlucht voortdurend opgevolgd.

“In dit vliegtuig hebben we een beademingsapparaat onder de vloer, we hebben spuitpompen, monitors, afzuiging en zuurstof. Kortom alle apparatuur om een hoge intensive care unit patiënt te kunnen behandelen. Eenvoudig gezegd is dit een klein ziekenhuis in de lucht”, vertelt Håkon Asak, luitenant-kolonel van het Noorse Leger Medisch Korps.

De buitengewone aard van deze missie komt nog steeds hard binnen bij het personeel aan boord. “Het is een hele opluchting om de patiënten op een vliegveld in Europa achter te laten wetende dat er teams klaarstaan om voor hen te zorgen. Maar omdat het voor ons allemaal vrij zwaar is om de patiënten voortdurend in deze omstandigheden te vervoeren, wordt het persoonlijk”, gaat Asak verder.

De passagiers worden op de Europese luchthavens opgewacht door medische teams die klaarstaan om hen verder te verzorgen.

Deur van de cockpit blijft open

De piloten in de cockpit houden tijdens de vluchten de cabinedeur open om bereikbaar te zijn voor de passagiers en personeel. Ze zeggen dat ze de ontmoetingen met de passagiers - die de oorlog hebben overleefd - erg waarderen.

“Het is één ding om gewonde soldaten te hebben, maar kinderen die lijden... dat maakt altijd een sterke indruk op mensen”, zei Arve Thomassen, een piloot bij SAS.

“Als je passagiers naar de Middellandse Zee vliegt voor een zonnebad, is dat een normale zaak en het is heel gewoon om dat te doen. Dit geeft een veel uitdagender perspectief. Het maakt ons ook een beetje nederig om deze missie te doen. Eigenlijk ben ik er heel trots op”, voegde hij eraan toe.

52 vluchten naar Europa

Het project werd “in recordtijd” opgezet. Sinds het begin van de oorlog is het vliegtuig al 52 keer opgestegen in de Poolse stad Rzeszow. Naar verluidt zijn er meer dan 630 Oekraïense patiënten naar ziekenhuizen in heel Europa gebracht.

“We hebben deze regeling ingesteld op verzoek van Oekraïne... om de druk op de Oekraïense ziekenhuizen te verlichten”, aldus Juan Escalante van het EU-coördinatiecentrum voor noodmaatregelen.

De samenwerking loopt al zeker door tot augustus. Daarna wordt de situatie geëvalueerd en kan het project nog worden verdergezet.

Sinds het begin van de oorlog is het vliegtuig al 52 keer opgestegen in de Poolse stad Rzeszow. Naar verluidt zijn er meer dan 630 Oekraïense patiënten naar ziekenhuizen in heel Europa gebracht.