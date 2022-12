Vlammenzee verwoest hotel in Cambodja: verkoolde lichamen teruggevonden in kamers

EU overlegt verder over maatrege­len voor Chinese reizigers, Van Ranst stelt voor om te testen

De Europese lidstaten blijven overleggen over de coronasituatie in China. Dat zegt het Health Security Committee, dat donderdagochtend samenkwam. Italië, Japan en de VS beslisten eerder om reizigers uit China verplicht te testen op het coronavirus. Ook viroloog Marc Van Ranst stelt dat voor bij HLN LIVE.

29 december