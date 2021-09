Vlamingen over lange wachtrijen en lege winkelrekken in VK: “Grootste probleem is tekort aan brandstof”

Bom van WOII gevonden nabij stembu­reaus in Duitse gemeente: inwoners mogen niet meer gaan stemmen

26 september In de Duitse gemeente Wuppertal, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, is gisteren een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. De vondst zorgt vandaag, op de dag van de Duitse verkiezingen, voor problemen aangezien vijf stembureaus zich op enkele honderden meters van de bom bevinden. De inwoners worden voorlopig verzocht om niet meer te gaan stemmen. In totaal werden al 1.500 mensen geëvacueerd.