Vlamingen op Tenerife getuigen over de bosbranden: “We zien de vlammen vanaf ons balkon”

update Bosbranden Tenerife: geen Belgische toeristen in gevarenzo­ne, wel 40-tal in directe omgeving van brandhaar­den

De autoriteiten op Tenerife evacueren duizenden mensen vanwege de grote natuurbrand op het toeristische eiland. Brandweerlieden hebben grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Touroperator TUI monitort de situatie, maar onderstreept dat Belgische reizigers zich momenteel niet in de gevarenzone bevinden. Buitenlandse Zaken heeft weet van een veertigtal Belgen dat in de directe omgeving van de brandhaarden in Tenerife verblijft.