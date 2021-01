Vlamingen in VS: “Staatsgreep of begin van burgeroorlog is dit niet. Maar het is wél serieuze waarschuwing: dit land is een tikkende tijdbom”

“Al die volgers van Trump zullen niet zomaar verdwijnen. Ze zitten opgesloten in hun alternatief universum. Het is precies een sekte, met miljoénen mensen die in de meest gekke samenzweringstheorieën geloven.” Nee, helemaal gerust zijn ze er niet op, de Vlamingen in de VS. Verbijsterd hebben ze deze week zitten kijken naar de gebeurtenissen in het Capitool. Maar hoe moet het nu verder, met de borrelende boosheid? En kan een nieuwe president de rust laten terugkeren, in dat grote, machtige, maar vooral tot op het bot verdeelde land?