Vlamingen in Oekraïne getuigen over bommen op elektriciteitsnetwerk: “We zullen ons niet overgeven omdat we het koud hebben”

Nederlan­der doet alsof hij pronkstuk van grote juwelen­roof in Duitsland kan terugkopen in Antwerpen, maar gaat er met geld vandoor

In Nederland is een verdachte gearresteerd wegens oplichting in verband met de enorme juwelenroof in 2019 in de Duitse stad Dresden. Het gaat om een 54-jarige man die volgens het Duitse gerecht een Nederlandse kunstdetective en de Duitse staatsinstelling die kunstschatten in Dresden beheert (SKD) heeft wijsgemaakt dat hij een geroofd waardevol pronkstuk kon terugbezorgen. De man speelde echter gewoon een zeer gedurfd staaltje blufpoker.

