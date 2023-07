Vlamingen aan Gardameer in Italië overvallen door intense hagelbuien: “Parkeerplaats is veranderd in autokerkhof”

Belgische toeristen vluchten in paniek voor bosbranden op Rhodos: “Met peuter in zee gesprongen”

Omringd door een vuurzee op het strand, hotels vol zwarte rook en de nacht doorbrengen op een handdoek. Zo klinkt momenteel een all inclusive-vakantie op het Griekse eiland Rhodos. Zo’n honderdtal Belgen moesten vluchten en hebben er helse dagen beleefd. Ze hopen vooral snel terug naar huis te kunnen. Dit is het verhaal van de grootste evacuatie ooit in Griekse geschiedenis.