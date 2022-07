Vlaming ziet hoe vuurwerk brand veroorzaakt in Cahors, “Plots steeg er een gigantische vuurzuil omhoog”

In Cahors werd er vuurwerk afgeschoten naar aanleiding van de Franse nationale feestdag. Misschien niet het beste idee, want het is momenteel snikheet en droog in het zuiden van Frankrijk. Dan is een bosbrand rap aangestoken. Dat blijkt ook wanneer een deeltje van het vuurwerk in een boom terechtkomt. Robrecht Deman is is op rondreis door het zuiden van Frankrijk en zag het vanop de eerste rij gebeuren. “Je kan je afvragen of het wel verantwoord is om het vuurwerk nog toe te laten.”