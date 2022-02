Vlaming vraagt hulp vanuit Oekraïne: “Haal ons hier weg. Nú. Of laat Brussel ons vallen als een zak patatten?”

Hun auto was volgeladen, klaar om met het gezin te vluchten voor de oorlog. “Maar de Oekraïense politie en militairen stopten ons en stuurden ons terug”, zegt Vlaming Hardwin Derynck (40) ons 24 uur nadat we hem eerder contacteerden. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft hij amper twee uur geslapen. Toen de bombardementen dichterbij kwamen, besloot hij samen met de mannen uit de buurt de wacht te houden. Nu vraagt hij premier De Croo om hulp. Want hij wil een slechtnieuwstelefoontje liever vermijden.