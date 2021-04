Vlaming Maxim viert Pasen in Nepal: “Het is hier heel erg feestelijk, alles verloopt hier ‘normaal’”

Politie en demonstran­ten slaags in Londen en Noord-Ier­land

3:12 In het Verenigd Koninkrijk protesteerden zaterdag duizenden actievoerders tegen een wetsvoorstel over het geven van meer bevoegdheden aan de politie bij niet-gewelddadige demonstraties. Na een mars in Londen braken gevechten uit. Tien agenten raakten lichtgewond, de politie zegt zeker 26 arrestaties te hebben verricht. In pro-Britse delen van Noord-Ierland braken opnieuw rellen uit als gevolg van oplopende spanningen in de regio na de brexit.