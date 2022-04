Vlaming Laurenz (19) zit in Oekraïens leger: “Mijn familie maakt zich zorgen, maar ik heb contract van drie jaar, dus kan niet snel weg”



Twee maanden geleden tapte de Vlaamse Laurenz (19) nog pintjes in een café in Antwerpen, maar bij het begin van de oorlog vertrok hij naar Oekraïne om er mee te strijden met het leger. Op dit moment volgt hij een opleiding in Kiev, maar binnenkort gaat hij naar het front in de Donbas, in het oosten van het land. “Mijn familie maakt zich zorgen, maar ik heb hier een contract van drie jaar, dus ik kan er niet zo snel onderuit”, zegt hij in een interview aan onze redactie. Bekijk het gesprek hierboven.