Vlaming in Zuid-Afrika over reisrestricties: “Kan de doodsteek voor het Zuid-Afrikaanse toerisme beteken”

Nieuwe variant heet 'omicron' en is verontrus­tend volgens WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant B.1.1.529 de naam 'omicron' (Engels, of 'omikron' in het Nederlands) gegeven en die ingeschaald als een ‘variant of concern’, een verontrustende coronavariant. Dat heeft de VN-organisatie vrijdag bekendgemaakt, na expertenoverleg.

26 november