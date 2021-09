Vlaming in Parijs over coronapas: “Verplichting werkt, maar je moet mensen ook uitleggen waarom”

Update Ruim 140.000 mensen op straat in Frankrijk tegen gezond­heids­pas: 21 arresta­ties en één gewonde agent

5 september Duizenden mensen zijn zaterdag in verscheidene steden in Frankrijk de straat op gegaan om voor het achtste weekend op rij te protesteren tegen de “pass sanitaire”. Daarbij raakten 21 mensen gearresteerd en is een agent gewond geraakt. Dat melden Franse media op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken