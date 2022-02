Vlaming in Oekraïne getuigt: “De Oekraïners lijken niet te geloven in een echte oorlog”

Gisteren heeft de Russische president Vladimir Poetin de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk in Oekraïne erkend als onafhankelijke staten. Er zijn alvast Russische troepen aanwezig om “de vrede te handhaven”, in Oekraïne en het buitenland wordt gevreesd voor een invasie. Wij spraken met een Vlaming ter plaatse.

Ex-Bilzenaar Paul Jacobs (65) woont sinds 2018 in Novomoskovsk, in de Oostelijke regio Dnipropetrovsk Oblast. Op slechts 200 kilometer ligt de ‘volksrepubliek’ Donetsk. Zelf schrok Paul van Poetins beslissing om de onafhankelijkheid van Donetsk en Loehansk te erkennen, maar zijn omgeving reageert verrassend gelaten. “Alles gaat hier zijn normale gang, er is totaal geen chaos. De Oekraïners lijken niet te geloven in een echte oorlog.”

De inwoners van Nobomoskovsk kijken volgens de Vlaming dan ook niet meer zo snel op van conflicten. “Eigenlijk is er al sinds 2014 ononderbroken oorlog bezig in het oosten van ons land. Hier vlakbij ligt de grootste militaire basis van Oost-Oekraïne. Al acht jaar lang zien ze hier wekelijks gewonden van het front overgebracht worden naar het militair ziekenhuis.”

Patriotisch

Sinds 2014 heerst er in de regio’s Donetsk en Loehansk een overwegend pro-Russisch gevoel. In de voorbije jaren zijn heel wat mensen met anti-Russische gevoelens er weggevlucht, om zich te settelen in de regio van Paul. “Hier leven heel wat mensen met anti-Russische gevoelens, maar zeker niet iedereen heeft haatgevoelens tegenover Rusland. Iedereen is wel erg patriottisch hier: men wil absoluut bij Oekraïne blijven.” Op een grote oorlog of invasie zit niemand te wachten, zegt Paul. “De Oekraïners willen in de eerste plaats vrede. De economie gaat geweldig achteruit hier. Er gebeuren amper nog buitenlandse investeringen en de staatsschulden stapelen zich op.”

In de straten is het rustig, al staan de Oekraïense media wél op hun achterste poten. Paul is op zijn hoede: “Met de staatsmedia hier moet je opletten, die zijn uiteraard pro de president en tegen Rusland. Andere media zijn in handen van oligarchen. Ik grijp dus meestal naar Het Laatste Nieuws of BBC.”

Dichtbij

Paul hoopt dat Poetin en het Russische leger niet verder zullen oprukken. “Als ze na de ‘volkrepublieken’ Donetsk en Loehansk ook héél de regio Donetsk gaan inpalmen, zitten ze plots wel erg dicht bij mijn stad.” Of dat zal gebeuren, zal volgens Paul afhangen van het Westen. “De eerste sancties van het Westen stellen niet veel voor. Daar ligt Poetin niet wakker van. Het is belangrijk dat het westen eensgezind optreedt, en dat niet elke staat op zijn eentje met Poetin gaat spreken.”